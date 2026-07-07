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Vremea până pe 3 august: temperaturi peste normal și deficit de precipitații în mare parte din țară. Prognoza ANM

Prognoza ANM

Prognoza ANM

Scris deStoica Marian
Publicat7 iul. 2026, 10:05
Sursărealitatea.net

ANM anunță că prima parte a intervalului 6 iulie-3 august va aduce temperaturi apropiate de normal, însă spre final vremea va deveni mai caldă decât mediile climatologice, în special în vest și sud‑vest, iar precipitațiile vor fi deficitare.

În săptămâna 6-13 iulie, valorile termice vor fi mai coborâte decât cele normale în regiunile nord-estice şi local în cele centrale şi sudice, iar în rest se vor situa în jurul mediilor climatologice. Regimul pluviometric va fi deficitar în cea mai mare parte a ţării, cu un deficit mai accentuat în jumătatea vestică.

În săptămâna 13-20 iulie, temperaturile medii vor fi uşor peste normal în jumătatea vestică, mai ales în extremitatea de vest, iar în celelalte regiuni vor rămâne apropiate de valorile specifice perioadei. Precipitaţiile vor continua să fie deficitare în vestul ţării, în timp ce în rest se vor situa în jurul normelor climatologice.

Pentru intervalul 20-27 iulie, meteorologii estimează temperaturi uşor mai ridicate decât cele normale, în majoritatea regiunilor, cu abateri pozitive mai pronunţate în vest şi sud-vest. Cantităţile de precipitaţii vor fi uşor deficitare în sud-vest, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

În perioada 27 iulie - 3 august, mediile termice vor fi peste cele specifice perioadei în jumătatea vestică a ţării, iar în celelalte regiuni vor fi, în general, apropiate de normal.

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