Scandal în USR! Cristian Ghinea îl desființează pe Nicușor Dan: „Este un personaj disfuncțional”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 6 iul. 2026, 20:36

Senatorul USR Cristian Ghinea a lansat un atac dur la adresa președintelui Nicușor Dan, pe care l-a criticat atât pentru strategia politică adoptată în campanie, cât și pentru modul în care și-ar fi construit imaginea publică. Declarațiile au fost făcute în cadrul podcastului „Comunitatea Liberală” și au stârnit reacții în spațiul politic.

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