Săptămână decisivă pentru Legea salarizării. Proiectul ar urma să ajungă în Parlament

Începe o săptămână crucială pentru veniturile românilor! Premierul demis a anunțat că trimite legea salarizării în Parlament, dar social democrații spun că nu vor vota proiectul dacă nu sunt corectate neregulile. Și sindicatele critică demersul lui Ilie Bolojan și susțin că mai bine de jumătate dintre bugetari pot rămâne cu salariile înghețate până în 2029. Potrivit unor surse, Ministerul Muncii așteaptă acum undă verde de la Finanțe și Finanțe pentru ultimele modificări.
Reporter Realitatea PLUS: Legea salarizării ar trebui să ajungă în Parlament. Cel puțin asta a anunțat premierul interimar Ilie Bolojan. Totuși, discuțiile rămân aprinse, deoarece social-democrații au transmis că nu vor vota proiectul dacă nu vor fi corectate toate problemele semnalate de sindicate în această perioadă.
Realitatea PLUS: Care este riscul dacă legea rămâne în forma actuală?
Sindicalist: Noi am avut câteva întâlniri la nivel guvernamental cu domnul Pîslaru. I-am atras atenția că proiectul de lege are foarte multe lacune și probleme. Dumnealui a primit o serie de amendamente, însă, pe de altă parte, nici astăzi nu cunoaștem forma finală a legii.
Se poate întâmpla – și, din datele noastre, este foarte probabil – ca, pe lângă faptul că salariile vor rămâne înghețate, mulți angajați să piardă și din venituri. Asta înseamnă o problemă foarte mare pentru toate familiile ocupaționale.
Ne dorim ca această lipsă de transparență din partea guvernanților să înceteze și să ne așezăm, odată pentru totdeauna, la masa discuțiilor pe marginea unei legi reale, împreună cu partenerii de dialog social. Se pare că pe ei nu îi interesează lucrătorii din administrație sau din celelalte familii ocupaționale, ceea ce ne va determina să ieșim în stradă, pentru că noi nu vom accepta o lege proastă pentru angajați.
Dacă s-ar fi respectat Legea nr. 153/2017, am fi avut o lege corectă. Această lege a fost discutată cu Banca Mondială și agreată atât de instituția internațională, cât și de organizațiile sindicale.
Însă știm foarte bine că, de-a lungul timpului, prin așa-numitele „ordonanțe-trenuleț”, au fost blocate foarte multe dintre măsurile convenite la acel moment cu organizațiile sindicale și nu numai. Tocmai de aceea am ajuns astăzi să discutăm despre o nouă lege a salarizării, care ridică foarte multe probleme.
Realitatea PLUS: Luați în calcul și declanșarea unei greve generale?
Sindicalist: Cu siguranță luăm în calcul și o grevă generală. De această dată vorbim despre întreaga familie ocupațională din administrație, dar și despre celelalte familii ocupaționale și confederații sindicale.
Ne vom uni, pentru că altfel vedem că nu se poate. Dacă venim cu propuneri și le arătăm că este o lege care afectează grav lucrătorii din sistem, iar acestea nu sunt luate în considerare, atunci pentru noi nu rămâne decât varianta de a bloca întregul sistem bugetar.