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Kremlinul: Vladimir Putin este pregătit să îl primească pe Volodimir Zelenski la Moscova

Vladimir Putin Volodimir Zelenski

Vladimir Putin Volodimir Zelenski

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 5 iul. 2026, 08:45

Kremlinul a transmis că președintele rus Vladimir Putin este dispus să îl primească la Moscova pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, atunci când acesta va fi pregătit să poarte discuții și să ia „decizii importante și responsabile”.

Declarația a fost făcută de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în contextul propunerii lansate de Zelenski privind o posibilă întâlnire cu liderul rus la Konstantinovka.

„Dacă astfel își exprimă domnul Zelenski disponibilitatea de a vizita Rusia, salutăm acest lucru. Dar dorim să îi reamintim că președintele Putin și-a exprimat disponibilitatea de a-l primi la Moscova. La urma urmei, Moscova este capitala Rusiei, nu Konstantinovka”, a afirmat Dmitri Peskov, citat de agenția TASS.

Oficialul rus a adăugat că Volodimir Zelenski „poate veni la Moscova imediat ce va fi pregătit să ia decizii importante și responsabile”.

Declarațiile vin pe fondul schimburilor de mesaje dintre cele două părți privind posibilitatea unor contacte directe, însă până în prezent nu a fost anunțată oficial organizarea unei întâlniri între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski.

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