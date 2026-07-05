Viktor Orban, atac dur la adresa premierului Peter Magyar: „Este o cale spre dictatură”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 5 iul. 2026, 16:49

Fostul premier al Ungariei, Viktor Orban, a lansat un nou atac la adresa actualului guvern condus de Peter Magyar, pe care îl acuză că îndreaptă țara spre un regim autoritar.

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