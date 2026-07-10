Proces uriaș împotriva Guvernului Bolojan din cauza CASS-ului reținut din pensii. Aproape 2.000 de pensionari militari cer banii înapoi

Guvernul condus de Ilie Bolojan și casele sectoriale de pensii ale Ministerului Apărării, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații au fost chemate în instanță de Liga pentru Apărarea Drepturilor Pensionarilor Militari (LADPM). Organizația încearcă să obțină în justiție recuperarea contribuției de asigurări sociale de sănătate reținute din anumite pensii militare, măsură pe care o consideră ilegală și neconstituțională.
Potrivit reprezentanților organizației, în dosar s-au constituit deja părți vătămate aproximativ 2.000 de pensionari militari. Acțiunea în instanță îi vizează atât pe administratorii sistemului de pensii militare, cât și Guvernul și instituțiile care au stat la baza aplicării măsurii.
Aproape 2.000 de pensionari militari au intrat în proces
Litigiul are în centru contribuția de asigurări sociale de sănătate reținută din pensiile care depășesc pragul de 3.000 de lei. Reprezentanții LADPM susțin că scopul principal al procesului este recuperarea sumelor deja reținute și anularea unei măsuri pe care o consideră contrară prevederilor constituționale.
Potrivit acestora, există argumente juridice solide în favoarea acțiunii, inclusiv decizii anterioare ale Curții Constituționale care au vizat reținerea CASS pentru sumele ce depășesc 3.000 de lei.
Acuzații de tratament discriminatoriu față de rezerviști
Reprezentanții pensionarilor militari afirmă că măsurile adoptate de autorități reprezintă un abuz împotriva rezerviștilor și militarilor retrași din activitate. Ei susțin că persoanele care și-au încheiat cariera în sistemul militar aveau așteptarea de a beneficia de respectarea drepturilor dobândite, nu de noi obligații financiare și diminuări ale veniturilor.
Organizația mai reclamă și faptul că statul încearcă să recupereze, în anumite situații, sume de bani acordate din erori administrative care nu le-ar fi imputabile pensionarilor. Reprezentanții ligii susțin că, în cazul altor categorii de pensionari, au fost adoptate acte normative care au eliminat obligația de a restitui bani plătiți din greșeala instituțiilor statului, în timp ce militarii în rezervă s-ar confrunta în continuare cu astfel de situații.
Organizația cere recuperarea sumelor reținute
Liga pentru Apărarea Drepturilor Pensionarilor Militari consideră că litigiul depășește problema strict financiară și privește modul în care statul își respectă obligațiile față de cei care au activat în sistemul de apărare și ordine publică. În acest context, organizația urmărește prin proces recuperarea sumelor reținute drept CASS și anularea unei măsuri pe care o apreciază drept nelegală și neconstituțională.