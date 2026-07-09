De ce se duce Nicușor Dan pe 15 iulie în vizită oficială în Ucraina?

Publicat 9 iul. 2026, 08:04 Actualizat 9 iul. 2026, 08:09 Sursă realitatea.net

Vizită oficială de urgență la Kiev: Președintele Nicușor Dan pleacă în Ucraina pe 15 iulie pentru a finaliza un parteneriat crucial în domeniul apărării. Principalul punct de pe agenda discuțiilor de la Kiev va fi implementarea tehnologiilor comune împotriva atacurilor cu drone, un domeniu în care specialiștii din ambele țări au definitivat deja detaliile tehnice.

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