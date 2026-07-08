Nicușor Dan anunță o miză importantă pentru România: „Banca pentru Apărare va avea sediu la București”

Publicat 8 iul. 2026, 10:10 Actualizat 8 iul. 2026, 10:13 Sursă Realitatea.net

Președintele Nicușor Dan a făcut primele declarații în cadrul summitului NATO de la Ankara și a anunțat că România va fi unul dintre statele fondatoare ale Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență. Șeful statului a spus că această bancă va avea un sediu principal în Canada, un sediu european în Luxemburg și două sedii secundare pe flancul estic, dintre care unul va fi în România.

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