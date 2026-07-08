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Actualitate· 1 min citire
Accident în cartierul Palas din Constanța. Un trotinetist, lovit de un autoturism
FOTO: Arhivă
Un accident rutier în care au fost implicate un autoturism și o trotinetă electrică s-a produs azi dimineață, în municipiul Constanța.
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