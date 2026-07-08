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Accident în cartierul Palas din Constanța. Un trotinetist, lovit de un autoturism

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Constanta
Scris de Realitatea de Constanta Publicat: 8 iul. 2026, 08:20

Un accident rutier în care au fost implicate un autoturism și o trotinetă electrică s-a produs azi dimineață, în municipiul Constanța.

Evenimentul a avut loc la intersecția bulevardului Aurel Vlaicu cu strada Alba Iulia, în zona cartierului Palas.

Potrivit primelor informații, autoturismul implicat în accident era înmatriculat în județul Tulcea. Conducătorul trotinetei electrice ar fi circulat regulamentar și ar fi avut prioritate în momentul producerii impactului. O posibilă cauză a accidentului ar fi fost lumina puternică a soarelui de dimineață, care l-ar fi orbit temporar pe șofer, împiedicându-l să observe la timp persoana aflată pe trotinetă, potrivit ziuaconstanta.ro.

În urma verificărilor efectuate la fața locului, s-a constatat că trotinetistul nu purta cască de protecție. Polițiștii rutieri au început cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul și pentru a determina răspunderea legală a persoanelor implicate. Ancheta urmează să clarifice dacă neatenția provocată de condițiile de vizibilitate a reprezentat cauza principală a coliziunii.

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