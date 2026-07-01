Azilele groazei din Bihor. Viorel Pașca, audiat la DIICOT pentru exploatarea a sute de bătrâni vulnerabili

Viorel Pașca, fondatorul asociației „Dumbrava – Dumnezeu Poartă de Grijă” și coordonator al mai multor centre sociale din județul Bihor, a fost adus miercuri, 1 iulie, la sediul DIICOT București. Acesta este audiat într-un dosar de amploare, fiind acuzat de procurori de trafic de persoane și exploatarea gravă a unor beneficiari vulnerabili.
Procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu Poliția Română, au declanșat o operațiune de amploare în județul Bihor și în alte locații din țară, punând în executare 27 de mandate de percheziție domiciliară. Investigația vizează destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în trafic de persoane în formă continuată și complicitate la această infracțiune.
Anchetatorii susțin că rețeaua a fost înființată în anul 2020 de Viorel Pașca, acesta fiind sprijinit îndeaproape de trei membri ai familiei sale. Sub paravanul unei asociații umanitare și de caritate, gruparea ar fi recrutat și adăpostit sute de persoane aflate într-o stare de vădită vulnerabilitate, în special pacienți cu afecțiuni psihice severe. Victimele erau atrase sub pretextul că vor primi servicii sociale, medicale și de îngrijire, însă, odată ajunse în centre, erau menținute într-o stare completă de dependență și aservire.
Sute de decese suspecte și bani folosiți pentru investiții imobiliare
Acuzațiile aduse membrilor grupării sunt de o gravitate extremă. Conform procurorilor, suspecții au indus în eroare donatorii, aparținătorii și autoritățile. În loc să fie folosite pentru îngrijirea bătrânilor și a bolnavilor, veniturile provenite din pensiile de handicap, indemnizații și donații substanțiale ar fi fost însușite de membrii familiei Pașca și investite în active imobiliare.
Mai mult, procurorii verifică condițiile suspecte în care sute de persoane au decedat în aceste centre în ultimii șase ani. Din primele date ale anchetei reiese că gruparea ar fi înhumat nu mai puțin de 401 persoane pe un câmp, iar ajutoarele financiare de înmormântare acordate de stat ar fi fost încasate ilegal și însușite direct de către membrii rețelei.
Mobilizare medicală de urgență: Sute de victime, relocate
Descinderile masive efectuate de autorități au impus o intervenție medicală de urgență la fața locului, unde a fost instalat inclusiv un spital mobil pentru evaluarea rapidă și tratarea vârstnicilor.
În urma evaluărilor primare, 50 de persoane au avut nevoie de spitalizare imediată și au fost transportate la unități medicale pentru îngrijiri de specialitate. Alți 357 de beneficiari găsiți în centrele clandestine urmează să fie preluați de autorități și relocați în centre de asistență socială autorizate.
Reacția apărării: Viorel Pașca își susține nevinovăția
De cealaltă parte, echipa de apărare a suspecților promite cooperare, dar atrage atenția asupra modului în care este gestionat cazul în spațiul public. Avocatul Răzvan Doseanu, care îi reprezintă pe Viorel Pașca și pe membrii familiei acestuia, a declarat că avocații vor colabora strâns cu organele de urmărire penală pentru aflarea adevărului și clarificarea tuturor acuzațiilor, imediat ce vor avea acces la documentele din dosar. De asemenea, Doseanu a subliniat că mediatizarea excesivă a acestui caz riscă să încalce grav prezumția de nevinovăție a clienților săi.
Viorel Pașca a oferit o scurtă reacție înaintea perchezițiilor, declarând ferm că nu se teme de ancheta procurorilor antimafia. „Nu am nimic de ascuns și nu mă consider vinovat”, a afirmat acesta, arătându-se convins că își va putea demonstra nevinovăția în fața legii.