Mii de credincioși la Prohodul Maicii Domnului. Pelerini din toată țara s-au strâns noaptea trecută la Mănăstirea Pantocrator

Publicat 15 aug. 2026, 08:08 Actualizat 15 aug. 2026, 08:57 Sursă Realitatea PLUS

Mii de credincioși au participat noaptea trecută la prohodul Maicii Domnului, slujba care se face în fiecare an cu o seară înainte de Sfântă Mărie. La mănăstirea Pantocrator au venit oameni din toate colțurile țării care participă și la slujba de maslu și la dezlegări.

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