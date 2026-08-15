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Actualitate· 1 min citire

Prognoza meteo de Ziua Marinei. ANM anunță temperaturi de foc în cel mai aglomerat weekend de la mare

Realitatea de Constanta
Scris deRealitatea de Constanta
Publicat15 aug. 2026, 08:19
Actualizat15 aug. 2026, 08:34
SursăRealitatea PLUS

Vreme caldă pe litoral unde se desfășoară celebra paradă de Ziua Marinei la care sunt așteptați să participe mii de oameni. Meteorologii au anunțat temperaturi care depășesc 30 de grade în cel mai aglomerat weekend din acest sezon. Prognoza completă o aflăm de la meteorologul de serviciu, Raul Ilea.

Atmosfera de pe litoralul românesc este una incendiară, atât la propriu, cât și la figurat. Vremea rămâne deosebit de caldă în toate stațiunile, iar termometrele depășesc cu ușurință pragul de 30 de grade Celsius, creând condiții ideale pentru vacanță, dar și un disconfort termic accentuat la orele prânzului. Meteorologul de serviciu, Raul Ilea, vine cu toate detaliile despre evoluția temperaturilor și indicele de radiații UV pentru următoarele ore.

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