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Politica· 2 min citire

Gabriela Firea: Vești importante pentru românii din diaspora. Noi drepturi privind șomajul și alocațiile în UE

Gabriela Firea - Europarlamentar

Gabriela Firea - Europarlamentar

Realitatea de Constanta
Scris de Realitatea de Constanta Publicat: 9 iul. 2026, 08:37

Parlamentul European a adoptat noile reguli privind coordonarea sistemelor de securitate socială din Uniunea Europeană, măsuri care aduc beneficii importante pentru milioane de români care lucrează în străinătate și pentru familiile acestora. Anunțul a fost făcut de europarlamentarul PSD Gabriela Firea, după votul din plenul legislativului european de la Strasbourg.

Indemnizația de șomaj, plătită de statul în care s-a muncit

Una dintre cele mai importante modificări prevede că indemnizația de șomaj va fi achitată de statul în care persoana a lucrat și a contribuit la sistemul de asigurări sociale.

Totodată, perioada în care această indemnizație poate fi transferată într-un alt stat membru, în cazul în care beneficiarul își caută un loc de muncă, se prelungește de la trei la șase luni. Durata poate fi extinsă și mai mult, dacă legislația națională a statului respectiv permite acest lucru.

Alocații pentru copii, chiar dacă aceștia locuiesc în România

Noile reguli stabilesc că părinții care lucrează într-un stat membru al Uniunii Europene vor putea primi alocația pentru copii din țara în care sunt angajați, chiar dacă minorii locuiesc într-un alt stat membru, inclusiv în România, alături de bunici sau de alți membri ai familiei.

Sprijin suplimentar pentru persoanele vulnerabile

Pachetul legislativ introduce, pentru prima dată, reguli comune privind protecția persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, în contextul îmbătrânirii populației din Uniunea Europeană.

Potrivit europarlamentarului Gabriela Firea, noile măsuri urmăresc să ofere mai multă protecție socială și siguranță cetățenilor europeni care muncesc în afara țării de origine, garantând acces mai ușor la drepturile sociale, indiferent de statul membru în care aleg să trăiască sau să lucreze.

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