Summitul NATO vine cu un anunț major pentru Kiev. Ucraina ar urma să un primească sprijin militar record

Statele europene membre ale NATO, împreună cu Canada, sunt pregătite să își asume un nou angajament financiar pentru susținerea Ucrainei, în cadrul summitului Alianței care va avea loc săptămâna viitoare.
Potrivit unor surse diplomatice, valoarea totală a sprijinului militar promis ar putea ajunge la 140 de miliarde de euro până la sfârșitul anului 2027. Planul urmărește consolidarea sprijinului acordat Kievului și transmiterea unui mesaj de unitate în fața Rusiei.
Cum va fi împărțit ajutorul
Conform informațiilor apărute pe surse, pachetul include cele 60 de miliarde de euro pe care Uniunea Europeană s-a angajat deja să le pună la dispoziția Ucrainei în perioada 2026-2027, respectiv câte 30 de miliarde de euro în fiecare an.
Fondurile provin dintr-un împrumut garantat de majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene. Ucraina ar urma să ramburseze suma doar dacă Rusia va plăti, în viitor, despăgubiri de război.
În lipsa acestora, statele care au garantat împrumutul vor suporta costurile. Potrivit surselor, Ungaria, Cehia și Slovacia au refuzat să participe la acest mecanism.
Încă 80 de miliarde de euro din bugetele naționale
Pe lângă fondurile deja asumate la nivel european, statele europene din NATO și Canada ar urma să aloce încă 80 de miliarde de euro din propriile bugete pentru noi livrări de armament și echipamente militare destinate Ucrainei până la finalul anului 2027.
Angajamentul ar urma să fie oficializat în cadrul summitului NATO, la care este așteptat să participe și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.
Europa preia o parte mai mare din efort
Potrivit surselor diplomatice, cea mai mare parte a noului sprijin va fi asigurată de aliații europeni și de Canada, în contextul în care administrația președintelui american Donald Trump și-a schimbat abordarea privind ajutorul militar pentru Ucraina, preferând vânzarea de armament în locul livrărilor gratuite.
În acest context a fost creat mecanismul PURL (Priority Ukraine Requirements List), prin care statele europene și Canada achiziționează armament și muniție din Statele Unite pentru a fi livrate ulterior Ucrainei.
Dacă va fi aprobat oficial la summit, noul angajament va reprezenta unul dintre cele mai consistente pachete de sprijin militar promise Kievului de la începutul războiului.