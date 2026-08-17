CCR schimbă regulile pentru aleșii aflați în conflict de interese. Peste 120 de cazuri, în atenția autorităților

Decizia Curții Constituționale privind Legea integrității poate avea consecințe pentru mai mult de 120 de persoane care se află în prezent sub interdicția de trei ani prevăzută de legislație în cazul unor situații de incompatibilitate sau conflict de interese.
Dintre acestea, 47 ocupă în acest moment funcții publice sau elective. Potrivit informațiilor furnizate de Agenția Națională de Integritate, este vorba despre persoane pentru care situațiile constatate au rămas definitive și pentru care perioada de interdicție este încă în desfășurare.
Noua prevedere din Legea integrității stabilește că persoanele pentru care a fost constatată definitiv o stare de incompatibilitate sau un conflict de interese și pentru care nu s-a încheiat perioada legală de interdicție își încetează de drept funcția, demnitatea publică sau mandatul, la 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii.
Datele ANI arată că, dintre cele 122 de cazuri aflate în monitorizare la începutul lunii august, aproximativ trei sferturi se referă la persoane care au fost declarate în conflict de interese în perioada în care ocupau funcții elective.
Agenția precizează că această cifră nu reprezintă totalul cazurilor de integritate din întreaga sa activitate, ci doar situațiile în care interdicțiile de trei ani sunt încă active. Nu sunt incluse persoanele care încă pot contesta raportul de evaluare, cele care au dosare aflate pe rolul instanțelor sau cazurile în care o hotărâre judecătorească nu a fost încă transmisă oficial.
Modul în care au devenit definitive aceste cazuri diferă. Unele persoane nu au contestat raportul ANI în termenul prevăzut de lege, altele nu au mai atacat decizia Curții de Apel, în timp ce în alte situații verdictul definitiv a fost pronunțat de Înalta Curte de Casație și Justiție.
Decizia CCR vine într-un context în care Parlamentul a introdus în Legea integrității o prevedere referitoare la persoanele pentru care există deja constatări definitive de incompatibilitate sau conflict de interese și care se află încă în perioada de interdicție.
Aplicarea noii prevederi ar putea duce, în cazul persoanelor vizate, la încetarea funcției sau a mandatului înainte de expirarea perioadei de interdicție.
Autoritățile urmează să stabilească efectele concrete ale deciziei și modul în care prevederile legii vor fi aplicate în fiecare dintre situațiile aflate în monitorizare.