Marea începe să înghită plajele lărgite cu milioane de metri cubi de nisip. Ce spun specialiștii
Litoral
Marea Neagră începe să recupereze o parte din plajele extinse în ultimii ani cu milioane de metri cubi de nisip.
În Mamaia, măsurătorile specialiștilor arată că anumite sectoare s-au retras considerabil, iar în unele zone pierderea ajunge la aproximativ 20 de metri în ultimii trei ani. Fenomenul este pus pe seama dinamicii naturale a litoralului, a furtunilor și a curenților marini.
Nisipul s-a mutat spre larg
Plaja din zona centrală a stațiunii Mamaia a fost lărgită cu aproximativ 100 de metri spre mare în urmă cu mai bine de un deceniu. În timp, însă, nisipul nu a rămas în aceeași zonă.
Potrivit măsurătorilor recente, o parte din nisip s-a deplasat spre nord, în timp ce o altă cantitate a ajuns sub apă. În sectorul sudic al stațiunii, retragerea ajunge până la 40 de metri, iar nisipul transportat de curenți a contribuit la alimentarea unui tronson de aproximativ șapte kilometri din nordul Mamaiei.
Specialiștii spun că acest proces nu înseamnă că nisipul a dispărut, ci că acesta este redistribuit de valuri și curenți. Forma plajei se modifică permanent, mai ales după perioadele cu furtuni puternice.
Furtunile schimbă forma plajelor
Climatologii explică faptul că lucrările de înnisipare modifică profilul plajei, iar valurile și curenții continuă apoi să acționeze asupra noii configurații.
„În mod clar, înnisipările duc la modificări în profilul plajei”, a explicat climatologul Alexandru Trandafir, potrivit informațiilor prezentate în material. În timpul furtunilor, valurile și curenții mai puternici pot transporta cantități importante de nisip către alte zone.
Fenomenul este urmărit și în alte zone ale litoralului. Constanța și Eforie Nord se află, de asemenea, printre sectoarele unde au fost observate modificări ale liniei țărmului.
România a câștigat sute de hectare de plajă
Lucrările de înnisipare au extins considerabil suprafața plajelor românești. Până acum au fost adăugate aproximativ 630 de hectare de teren, iar proiectele de protecție costieră continuă în sudul litoralului.
Noile lucrări vizează zone precum Mangalia-Saturn, 2 Mai și Costinești. Scopul este atât extinderea plajelor, cât și protejarea litoralului împotriva eroziunii.
În cazul sectoarelor deja extinse, autoritățile urmăresc în timp modul în care se comportă nisipul. Măsurătorile sunt realizate primăvara și toamna, iar datele sunt transformate în hărți și comparate cu rezultatele din anii anteriori.
Plajele sunt monitorizate permanent
Specialiștii verifică lungimea, lățimea și nivelul plajelor pentru a determina cât nisip a fost pierdut dintr-o anumită zonă și unde a ajuns acesta.
Astfel de măsurători sunt importante pentru viitoarele lucrări de protecție costieră. Retragerea unei plaje într-un sector poate fi însoțită de acumularea nisipului în altă zonă, într-un proces influențat de valuri, curenți și condițiile meteo.
Fenomenul de eroziune nu este unul nou pe litoralul românesc, însă amploarea modificărilor este urmărită atent după lucrările prin care suprafața plajelor a fost extinsă cu zeci sau chiar sute de metri în anumite sectoare.
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