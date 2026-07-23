Advertising
Economie· 2 min citire
Transport Trade Services a finalizat investiţia de 23 milioane de euro în extinderea terminalului de cereale Canopus Constanţa
Investiții în agricultură
Publicat23 iul. 2026, 08:12
Sursărealitatea.net
Transport Trade Services (TTS) a finalizat proiectul de investiţii, în valoare de 23 milioane de euro, fără TVA, în extinderea la 180.000 tone a capacităţii de depozitare a terminalului de cereale Canopus Constanţa.
Citește și
- 09:25Petrolul se scumpește puternic după noile atacuri din Orientul Mijlociu: Iranul anunță închiderea Strâmtorii Ormuz
- 18:32Purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale a României: „Am ajuns așa din cauza îndatorării statului!”
- 16:21Scenariu de coșmar pentru România, din cauza secării Dunării. Prețul energiei ar putea sări în aer
- 14:01România, în topul țărilor din UE cu cele mai mari scumpiri la carburanți în luna iunie
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Constanta și pe Google News