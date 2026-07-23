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Economie· 2 min citire

Transport Trade Services a finalizat investiţia de 23 milioane de euro în extinderea terminalului de cereale Canopus Constanţa

Investiții în agricultură

Investiții în agricultură

Scris deStoica Marian
Publicat23 iul. 2026, 08:12
Sursărealitatea.net

Transport Trade Services (TTS) a finalizat proiectul de investiţii, în valoare de 23 milioane de euro, fără TVA, în extinderea la 180.000 tone a capacităţii de depozitare a terminalului de cereale Canopus Constanţa.

Potrivit unui raport al companiei remis Bursei de Valori Bucureşti (BVB), investiţia a constat în şase celule cu o capacitate de depozitare de 11.000 tone fiecare, cinci celule buffer cu o capacitate de depozitare de 825 tone fiecare, un nou punct de preluare marfă de la unităţi fluviale, echipamente pentru unul din cele două puncte noi de descărcare camioane, echipamentele necesare (benzi, elevatoare) care să deservească fluxurile de marfă şi conexiunile cu vechiul terminal şi trei cântare pe fluxul de încărcare a navelor.

'Noul terminal va primi marfă de la barje şi de la camioane prin două puncte de descărcare cu o capacitate de preluare de 400 tone/oră fiecare. Pentru transbordul mărfurilor în nave vor fi utilizate cele două shiploadere existente care asigură o viteză de 800 tone/oră', se arată în raport.

Investiţia, în valoare de 23 milioane de euro, fără TVA, a fost realizată de filiala Canopus Star Constanţa, finanţarea proiectului fiind asigurată în proporţie de aproximativ 35% din resurse proprii, diferenţa fiind finanţată printr-un credit bancar.

Lucrările au început în 20 ianuarie 2025 şi s-au finalizat în 15 iulie 2026.

Canopus Star Constanţa, unul dintre cei trei operatori portuari ai Grupului TTS din portul Constanţa, este un joint-venture având ca acţionari TTS (Transport Trade Services) şi Cargill Agricultura, specializat în operarea de produse agricole.

AGERPRES

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