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Economie· 2 min citire

Purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale a României: „Am ajuns așa din cauza îndatorării statului!”

Realitatea de Constanta
Scris deRealitatea de Constanta
Publicat22 iul. 2026, 18:32
Actualizat22 iul. 2026, 18:37
SursăRealitatea PLUS

România trece prin această perioadă tulbure din punct de vedere economic din cauza îndatorării pe care o face statul român. Este semnalul de alarmă tras de purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale a României, Dan Suciu.

Dan Suciu: „Toată clasa politică știa că vom ajunge aici!”

„E o depășire pe care o așteptam. De fapt, era clar că va urma acest episod, că vom atinge acest prag. Nu este o întâmplare apărută dintr-o dată.

Era evoluția firească a îndatorării pe care o face statul român.

O îndatorare care se bazează în principal în deficit bugetar, pe care ani de zile n-am reușit să-l ținem în frâu. Și acum suntem într-o încercare disperată de a ține acest deficit bugetar în frâu.

Dar efectele, chiar dacă am avut o reducere a deficitului bugetar, efectele se propagă în continuare și va mai durea ceva până când vom tempera, dacă vom tempera această situație destul de complicată.

Nu este un moment, un episod pe care nu l-am anticipat. Cred că toată clasa politică, dacă e un pic rațională, știa că vom ajunge aici.”, a zis Dan Suciu, purtător de cuvânt al BNR, exclusiv la Realitatea PLUS.

Totodată, europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea îi îndeamnă pe români să țină banii la saltea, ca să se protejeze de atacurile cibernetice tot mai dese.

În opinia sa, sistemul financiar este tot mai vulnerabil în fața breșelor de securitate, iar apariția inteligenței artificiale face și mai ușor furtul de identitate.

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