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Politica· 1 min citire

Ionuț Stroe: „Nu putem comenta sondaje. Țara e în blocaj grav!”

Ionuț Stroe

Ionuț Stroe

Realitatea de Constanta
Scris deRealitatea de Constanta
Publicat22 iul. 2026, 17:53
Actualizat22 iul. 2026, 17:54
SursăRealitatea PLUS

Deputatul Ionuț Stroe îl critică dur pe președintele PNL, Ilie Bolojan, și subliniază că un partid nu se poate ghida după sondaje în contextul în care țara se află într-un blocaj guvernamental grav. Ionuț Stroe spune că PNL riscă să devină o copie a curentului progresisto-userist.

Ionuț Stroe: „PNL riscă să adopte curentul progresisto-userist!”

„Până una alta, indiferent de ce spune o casă sau alta de sondare a opiniei publice, vedeți foarte bine că ne aflăm într-un blocaj instituțional și guvernamental grav.

Comentăm sondaje. Ce o să facem cu aceste sondaje? O să ne orientăm după ele în deciziile care privesc cetățenii în această țară?

Cetățenii nu așteaptă aceste conflicte interne, nu așteaptă competiții sterile pentru putere în interiorul sau în afara guvernării.

Cetățenii așteaptă rezultate. Că transformând PNL-ul într-un vehicul politic care mai degrabă seamănă cu zona progresisto, eu știu, useristă, să devenim o copie a acestui curent politic.

Vă dau câteva exemple de importuri din zona AUR, POT și SOS în PNL. Ei reprezintă noii liberali, adică oameni cu experiență sau oameni cu un istoric în Partidul Național care sunt eliminați ca să fie aduși, de exemplu, președintele PNL Ialomița, senator SOS, POT, sau alte partide politice.”, a declarat Ionuț Stroe.

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