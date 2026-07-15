Nicușor Dan anunță întărirea apărării anti-drone: „În cel mult doi ani vom fi mult mai bine protejați”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 15 iul. 2026, 20:22

Președintele Nicușor Dan a declarat că România și-a consolidat în ultimele luni capacitatea de apărare împotriva dronelor, însă a subliniat că sistemul nu este încă la nivelul dorit. Șeful statului estimează că, în aproximativ un an și jumătate sau doi ani, nivelul de protecție va fi considerabil mai ridicat.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre nicusor danpresedinte