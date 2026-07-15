Persoană de 71 de ani, moartă după ce a fost scoasă inconștientă din Lacul Techirghiol

Publicat 15 iul. 2026, 11:35 Sursă Realitatea.net

O persoană în vârstă de 71 de ani, din Constanța, a murit după ce a fost scoasă inconștientă din Lacul Techirghiol. Salvatorii au intervenit în zona Nautic și au încercat să îi acorde îngrijiri medicale, însă victima a fost declarată decedată.

Distribuie articolul