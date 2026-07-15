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Persoană de 71 de ani, moartă după ce a fost scoasă inconștientă din Lacul Techirghiol

SMURD

SMURD

Realitatea de Constanta
Scris deRealitatea de Constanta
Publicat15 iul. 2026, 11:35
SursăRealitatea.net

O persoană în vârstă de 71 de ani, din Constanța, a murit după ce a fost scoasă inconștientă din Lacul Techirghiol. Salvatorii au intervenit în zona Nautic și au încercat să îi acorde îngrijiri medicale, însă victima a fost declarată decedată.

UPDATE - Persoana scoasă din apă a fost declarată decedată. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 71 de ani.

Mai multe echipaje au fost mobilizate

La fața locului au fost trimise un echipaj de terapie intensivă mobilă, un echipaj SMURD de prim ajutor și o autospecială de stingere. Circumstanțele în care persoana a ajuns în apă urmează să fie stabilite.

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