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Economie· 1 min citire
Lia Olguța Vasilescu, despre Pilonul II: „Oamenii vor avea un șoc când vor ieși la pensie”
Publicat15 iul. 2026, 09:10
Actualizat15 iul. 2026, 09:11
SursăRealitatea PLUS
Lia Olguța Vasilescu rupe tăcerea. În cadrul emisiunii Culisele Statului Paralel, primarul Craiovei a transmis că pensiile din pilonul doi sunt „o mare țeapă”. Aceasta a adăugat că oamenii se vor avea un șoc atunci când vor ieși la pensie. Totodată, Lia Olguța Vasilescu a spus că pensiile pot fi investite în fonduri care dau faliment.
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