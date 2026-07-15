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Politica· 1 min citire
George Simion lansează un nou mesaj: „Înainte doar cu poporul român!”
George Simion
Publicat15 iul. 2026, 14:27
SursăRealitatea PLUS
Liderul AUR, George Simion, a publicat un nou mesaj cu tentă politică pe rețelele de socializare, în care pune sub semnul întrebării poziția PSD față de organizarea unor eventuale alegeri anticipate. În postarea sa, președintele Alianței pentru Unirea Românilor transmite și un mesaj de mobilizare adresat susținătorilor formațiunii.
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