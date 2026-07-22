Ramona Lovin (deputat AUR):„Dezastru consular sub Oana Țoiu: suspendări totale în Danemarca și Elveția, întârzieri prelungite în restul lumii”

„În ultimele săptămâni, mii de români din Danemarca și Elveția s-au trezit fără acces la servicii consulare esențiale. Ambasada României la Copenhaga și-a suspendat activitatea cu publicul începând cu 13 iulie 2026 „până la sosirea unui consul”, iar cea de la Berna a închis ghișeele până pe 10 august 2026, urmând să funcționeze cu un singur ghișeu din cauza lipsei acute de personal.

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