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Politica· 2 min citire

Avocatul Giorgiu Coman, după ce Coldea a agresat o junalistă Realitatea Plus: Face parte din metodele de violență, de instalare a fricii

Generalul Coldea intr-o cursă de Nisa (arrhivă)

Generalul Coldea intr-o cursă de Nisa (arrhivă)

Realitatea de Constanta
Scris deRealitatea de Constanta
Publicat22 iul. 2026, 18:25
Actualizat22 iul. 2026, 19:14
SursăRealitatea PLUS

Avocatul Giorgiu Coman condamnă ferm gestul fostului general SRI Florin Coldea, care i-a smuls telefonul jurnalistei Realitatea Plus, Alessia Păcuraru, în timp ce aceasta îl întreba despre dosarele în care este vizat și îl filma în spațiul public, pe aeroportul din Nisa.

Într-o declarația în exlusivitate la Realitatea Plus, avocatul a apreciat că gestul de pe aeroport îl desclifică pe fostul număr 2 în SRI atât din punct de vedere uman, cât și profesional.

„Să nu uităm un lucru: ceea ce i s-a întâmplat Alessiei, care este și un copil, pentru că nu are o vârstă foarte înaintată — este un copil pentru mine — totul a început cu Ciprian Ciucu, care, de față cu premierul demis Ilie Bolojan, a împins-o pe Alessia. Să nu uităm treaba asta.

Acum totul a culminat cu acest incident, în care a îmbrâncit-o din nou pe Alessia și care, mă rog, face parte din metodele de violență, de instalare a fricii împotriva tuturor celor care sunt și spun lucrurile împotriva acestui sistem care a nenorocit România. Este foarte simplu: lor nu li se întâmplă nimic, iar nouă, ni se poate întâmpla absolut orice dacă avem curajul să spunem ceva sau dacă facem o postare pe internet sau pe TikTok.

Face parte din scenariul de <<înjunghiere>> a României prin frică și prin aceste metode: «Cine ești tu? Ești ziaristă, te îmbrâncesc, uite că îți arăt că te și îmbrâncesc și nu pățesc nimic.» Urât, trist, pentru că ține de educație și de cei șapte ani de acasă ai unui bărbat care îmbrâncește o femeie.

Este rolul jurnaliștilor să informeze opinia publică," a declarat avocatul Girogiu Coman, într-o intervenție la la Realitatea Plus.

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