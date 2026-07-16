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Sistemul de apărare antiaeriană, activat la Teheran. Mai multe explozii, raportate în nordul și vestul Iranului

Război Orientul Mijlociu/Profimedia

Război Orientul Mijlociu/Profimedia

Realitatea de Constanta
Scris deRealitatea de Constanta
Publicat16 iul. 2026, 07:02
SursăRealitatea.Net

Sistemele de apărare antiaeriană au fost activate joi în mai multe zone ale capitalei iraniene, Teheran, în timp ce explozii au fost semnalate în provincia Lorestan și în orașul Semnan, potrivit presei oficiale iraniene. Până în prezent, autoritățile nu au raportat victime.

Sistemul de apărare antiaeriană al Iranului a fost activat joi în mai multe zone ale capitalei Teheran, potrivit agenției oficiale de presă IRNA, citată de AFP.

Potrivit IRNA, sistemele de apărare antiaeriană au fost activate în mai multe zone ale capitalei, inclusiv în partea de vest și de est a Teheranului. Până în prezent, autoritățile nu au raportat victime.

În paralel, explozii au fost raportate în provincia Lorestan, din vestul Iranului, precum și în Semnan, oraș situat în nordul țării. Informațiile au fost transmise de agențiile iraniene IRNA și Mehr.

Deocamdată, autoritățile iraniene nu au oferit detalii privind cauza exploziilor sau circumstanțele în care au fost activate sistemele de apărare antiaeriană. Situația este în continuare în desfășurare.

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