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Fostul rector al Universității "Ovidius" din Constanta, reținut într-un dosar de proxenetism

Reținere/ Arhivă foto

Reținere/ Arhivă foto

Realitatea de Constanta
Scris deRealitatea de Constanta
Publicat13 aug. 2026, 09:31
SursăRealitatea PLUS

Fostul rector al Universității "Ovidius" din Constanța a fost reținut într-un dosar de proxenetism! Dănuț Epure a fost săltat de autorități împreună cu alte două persoane, un bărbat și o femeie. Cu toții sunt suspectați că ar fi înlesnit practicarea prostituției de către o altă persoană.

Cu toții s-ar fi ocupat cu identificarea și închirierea spațiilor pentru prestarea de servicii sexuale, de transportul victimelor către clienți și de protecția fizică față de cei potențial conflictuali. Atât rectorul, cât și ceilalți indivizi implicați ar fi câștigat astfel sume considerabile de bani.

Nu este pentru prima oară când rectorul Dănuț Epure are probleme cu legea. În trecut a fost cercetat pentru luare de mită. Anchetatorii au făcut și descinderi în acest caz, în urma cărora au ridicat mai multe bunuri.

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