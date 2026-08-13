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Fostul rector al Universității "Ovidius" din Constanta, reținut într-un dosar de proxenetism
Reținere/ Arhivă foto
Publicat13 aug. 2026, 09:31
SursăRealitatea PLUS
Fostul rector al Universității "Ovidius" din Constanța a fost reținut într-un dosar de proxenetism! Dănuț Epure a fost săltat de autorități împreună cu alte două persoane, un bărbat și o femeie. Cu toții sunt suspectați că ar fi înlesnit practicarea prostituției de către o altă persoană.
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