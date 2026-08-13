Debitul Dunării, staționar la intrarea în țară. Hidrologii anunță o creștere în următoarele 24 de ore

Publicat 13 aug. 2026, 08:19 Sursă Realitatea.Net

Debitul Dunării la intrarea în România este de aproape trei ori mai mic decât media multianuală pentru luna august, potrivit Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor. La Baziaș, debitul a fost de 1.350 de metri cubi pe secundă, iar hidrologii estimează o ușoară creștere în următoarea zi. Debitul scăzut al fluviului a determinat autoritățile să înceapă procedurile de oprire a Centralei Nucleare de la Cernavodă.

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