David Popovici, dezvăluire după aurul de la Paris: „Am pus presiune pe mine să-l întrec pe rus”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 12 aug. 2026, 20:40

David Popovici a oferit prima reacție după victoria spectaculoasă din finala de 100 de metri liber de la Campionatele Europene de la Paris. Românul a cucerit aurul cu timpul de 46,56 secunde și a stabilit un nou record al competiției.

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