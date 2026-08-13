Advertising
Actualitate· 1 min citire
Incendiul de la depozitul de uleiuri din Constanţa a fost stins. Pompierii sunt încă la faţa locului pentru a îndepărta efectele
FOTO: ISU
Publicat13 aug. 2026, 08:07
SursăRealitatea.Net
Incendiul izbucnit la depozitul de uleiuri din Constanţa a fost stins joi dimineaţă, după ce flăcările au cuprins aproximativ 5.000 de metri pătraţi. În depozit se aflau materiale plastice, uleiuri şi alte materiale inflamabile. Pompierii au rămas la faţa locului pentru a înlătura efectele incendiului.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 11:30Tulcea, sub un val de ALERTE AERIENE: mai multe drone au pătruns în spațiul aerian al României. Avioane F-16, ridicate de la sol
- 10:57Miracol în Columbia: un bebeluș a fost salvat de sub dărâmături, iar o femeie a fost scoasă după 30 de ore din ruine
- 10:43Schimbări majore la examenele din 2027. Când ar putea începe Evaluarea Națională și Bacalaureatul
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Constanta și pe Google News