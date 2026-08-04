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Minoră de 13 ani, căutată de polițiști după ce a plecat voluntar de acasă, în Constanța

Minoră dispărută

Minoră dispărută

Realitatea de Constanta
Scris deRealitatea de Constanta
Publicat4 aug. 2026, 09:18
SursăRealitatea.net

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Constanța – Secția 3 au fost sesizați, în noaptea de duminică spre luni, printr-un apel la 112, cu privire la plecarea voluntară de la domiciliu a unei minore de 13 ani.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, Raluca Mihaela Răducanu a plecat de acasă duminică, 3 august, în jurul orei 12.00, și nu a mai revenit până în prezent.

Minora are aproximativ 1,70 metri înălțime, cântărește circa 55 de kilograme, are părul șaten și ochii căprui. La momentul plecării, aceasta purta un compleu albastru cu alb și pantofi sport albi.

Persoanele care dețin informații care pot ajuta la găsirea minorei sunt rugate să sune de urgență la 112, au transmis reprezentanții IPJ Constanța.

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