Minoră de 13 ani, căutată de polițiști după ce a plecat voluntar de acasă, în Constanța

Publicat 4 aug. 2026, 09:18 Sursă Realitatea.net

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Constanța – Secția 3 au fost sesizați, în noaptea de duminică spre luni, printr-un apel la 112, cu privire la plecarea voluntară de la domiciliu a unei minore de 13 ani.

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