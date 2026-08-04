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Actualitate· 1 min citire
Persoană lovită mortal de un tren între Neptun și Costinești. Două garnituri au avut întârzieri de peste 90 de minute
Tragedie cale ferată
Publicat4 aug. 2026, 09:03
SursăRealitatea.net
O persoană a murit după ce a fost lovită de un tren, luni seara, pe calea ferată dintre Neptun și Costinești. Accidentul s-a produs la ora 22:15, la pasajul situat la kilometrul feroviar 253+035. Potrivit CFR Infrastructură Constanța, mecanicul trenului 8824 a anunțat că a lovit o persoană. Garnitura circula pe ruta Mangalia–Constanța.
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