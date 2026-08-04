Advertising
Actualitate· 2 min citire
Constanța reduce iluminatul public și schimbă programul de încărcare a autobuzelor electrice
Constanța
Publicat4 aug. 2026, 11:20
SursăRealitatea.net
Primăria Constanța a anunțat luni o serie de măsuri temporare pentru reducerea consumului de energie electrică și diminuarea presiunii asupra sistemului energetic național, după instituirea stării de alertă energetică pentru luna august.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 10:55ANM extinde codul roșu de caniculă: șapte județe vor avea temperaturi de până la 41°C - HARTA
- 10:50Debitul Dunării scade sub minimul istoric din 1985! Semnal de alarmă major al hidrologilor
- 10:28Amenzi de mii de lei pentru ambrozia din curte: cine e obligat prin lege s-o distrugă
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Constanta și pe Google News