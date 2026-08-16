Accident grav în județul Constanța. Două mașini implicate și 7 victime, printre care și doi copii

Publicat 16 aug. 2026, 09:29 Sursă Realitatea.Net

Un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme a avut loc la ieșirea din localitatea Amzacea spre Comana, județul Constanța. În urma impactului, șapte persoane au fost implicate, printre care și doi minori, la fața locului fiind mobilizate echipajele de intervenție pentru acordarea primului ajutor.

Distribuie articolul