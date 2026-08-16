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Accident grav în județul Constanța. Două mașini implicate și 7 victime, printre care și doi copii

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Scris deIulian Budusan
Publicat16 aug. 2026, 09:29
SursăRealitatea.Net

Un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme a avut loc la ieșirea din localitatea Amzacea spre Comana, județul Constanța. În urma impactului, șapte persoane au fost implicate, printre care și doi minori, la fața locului fiind mobilizate echipajele de intervenție pentru acordarea primului ajutor.

Un grav accident de circulație s-a produs duminică dimineața, 16 august, la ieșirea din localitatea Amzacea către Comana, în județul Constanța. Două autoturisme au fost implicate într-o coliziune directă în care s-au aflat, în total, șapte persoane, printre care și doi minori.

Mobilizare masivă a echipajelor de salvare

Având în vedere numărul mare de persoane implicate, autoritățile au declanșat rapid intervenția de urgență. La fața locului au fost trimise de îndată cinci ambulanțe, alături de elicopterul SMURD, pentru a acorda primul ajutor și a evalua starea de sănătate a tuturor victimelor, inclusiv a celor doi copii, în vederea transportării rapide la spital.

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