La un pas de tragedie la Eforie Nord! Tată și fiică, salvați din mare pe ultima sută de metri VIDEO

Publicat 15 aug. 2026, 20:10 Sursă Realitatea.Net

O fetiță de 11 ani și tatăl ei au fost recuperați din mare, sâmbătă după-amiază, la Eforie Nord, după ce au intrat în apă în ciuda steagului roșu. Curenții puternici i-au împins spre groapa de la Belona, iar cei doi nu au mai reușit să ajungă singuri la mal. Atenție, urmează informații și imagini cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii!

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