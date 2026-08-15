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La un pas de tragedie la Eforie Nord! Tată și fiică, salvați din mare pe ultima sută de metri VIDEO

Salvamari/ Arhivă foto

Salvamari/ Arhivă foto

Realitatea de Constanta
Scris deRealitatea de Constanta
Publicat15 aug. 2026, 20:10
SursăRealitatea.Net

O fetiță de 11 ani și tatăl ei au fost recuperați din mare, sâmbătă după-amiază, la Eforie Nord, după ce au intrat în apă în ciuda steagului roșu. Curenții puternici i-au împins spre groapa de la Belona, iar cei doi nu au mai reușit să ajungă singuri la mal. Atenție, urmează informații și imagini cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii!

Potrivit Salvamar Eforie Nord, cei doi au fost observați în dificultate în larg, iar salvamarii au intervenit pentru a-i recupera și a-i aduce în siguranță la țărm. Marea a fost extrem de agitată, cu valuri mari și curenți puternici, condiții care au făcut înotul periculos.

Salvamarii atrag din nou atenția turiștilor asupra riscurilor asociate intrării în apă atunci când este arborat steagul roșu.

„Nu arborăm steagul roșu ca să vă stricăm distracția. Vă semnalăm un pericol real. Țineți cont de avertismentele noastre. Viața e mai importantă decât câteva minute de joacă în valuri”, au transmis reprezentanții Salvamar Eforie Nord.

Autoritățile recomandă turiștilor să respecte indicațiile salvamarilor și să nu intre în mare atunci când condițiile sunt periculoase.

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