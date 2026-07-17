De ce nu vrea Rheinmetall să cumpere Șantierul Mangalia. Ministrul Radu Miruță are o ipoteză

Publicat 17 iul. 2026, 14:10 Sursă Realitatea.Net

Șantierul Naval Mangalia, scos pentru a treia oară la licitație de statul român, pare să nu aibă „prețul corect”. Ministrul interimar de la Apărare și Transporturi, Radu Miruță, spune că nici giganți precum compania germană Rheinmetall nu sunt interesați de achiziția șantierului, prețul fiind considerat prea mare.

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