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Economie· 1 min citire

Alertă cu bombă la Portul Constanța. Toți angajații au fost evacuați

Portul Constanța a fost evacuat

Portul Constanța a fost evacuat

Realitatea de Constanta
Scris de Realitatea de Constanta Publicat: 29 iul. 2026, 12:31

Alertă cu bombă miercuri dimineață în Portul Constanța. Conform unor surse citate de Realitatea PLUS, personalul ar fi fost evacuat.

Apelul a fost primit în jurul orei 11:30. Potrivit surselor citate, reprezentanții Autorității Navale Române și cei ai Căpităniei Portului Constanța au fost informați, printr-un mesaj vocal cu voce robotică primit pe telefoanele instituțiilor, că în Portul Constanța, inclusiv în zona danei de pasageri, ar fi fost amplasate mai multe dispozitive explozive.

În aceste momente, accesul în Portul Constanța, prin Poarta 1, este restricționat, iar zona este împânzită de echipaje de poliție. Persoanele aflate în perimetru, inclusiv angajații, au fost evacuate preventiv.

La ora transmiterii acesti știri, intervenția este în plină desfășurare, iar echipele specializate efectuează verificări pentru a stabili dacă amenințarea este reală.

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