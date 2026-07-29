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Economie· 1 min citire
Alertă cu bombă la Portul Constanța. Toți angajații au fost evacuați
Portul Constanța a fost evacuat
Alertă cu bombă miercuri dimineață în Portul Constanța. Conform unor surse citate de Realitatea PLUS, personalul ar fi fost evacuat.
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