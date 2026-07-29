Atac cibernetic de tip ransomware asupra ANP. Mai multe servicii și servere au fost oprite

Administrația Națională a Penitenciarelor a fost vizată miercuri, 29 iulie 2026, de un atac cibernetic de tip ransomware, care a afectat mai multe stații de lucru și servere ale instituției. Pentru limitarea impactului, echipamentele au fost izolate fizic, iar mai multe servicii au fost oprite temporar.
Echipa IT a ANP a contactat imediat Directoratul Național de Securitate Cibernetică.
Specialiștii celor două instituții lucrează la remedierea problemelor și la investigarea atacului, iar ANP urmează să depună în cursul zilei o plângere la DIICOT. Ca măsură de precauție, au fost suspendate temporar serviciile IMS Web și Infokiosk, telefonia destinată persoanelor private de libertate, portalul pentru programarea vizitelor și conexiunile VPN dintre locații. Nici site-ul ANP, www.anp.gov.ro, nu este disponibil pentru moment.
Pentru ca persoanele private de libertate să poată păstra legătura cu familiile și aparținătorii, administrația penitenciarelor va identifica în cel mai scurt timp soluții alternative. Prezentarea persoanelor custodiate la instanțele de judecată se desfășoară miercuri conform termenelor stabilite anterior. În zilele următoare, participarea acestora la procese urmează să fie asigurată prin videoconferință, după informarea prealabilă a instanțelor.
Cursele pentru transferarea persoanelor private de libertate între unitățile penitenciare au fost oprite temporar. Situațiile excepționale vor fi analizate și organizate punctual, dacă va fi necesar. Administrația Națională a Penitenciarelor a anunțat că va comunica noi detalii pe măsură ce vor fi disponibile informații suplimentare despre atac și efectele acestuia.