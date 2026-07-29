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Economie· 1 min citire

Alertă în Republica Moldova din cauza lipsei de motorină și a nivelului scăzut al Nistrului

Alertă în Republica Moldova

Alertă în Republica Moldova

Scris deStoica Marian
Publicat29 iul. 2026, 12:03
Sursărealitatea.net

Chișinăul ar putea rămâne fără apă potabilă.

Republica Moldova a declarat stare de alertă pentru 30 de zile, din cauza riscului de deficit de carburanți și a scăderii periculoase a nivelului râului Nistru.

Autoritățile spun că țara importă aproape toți carburanții din România, iar blocajele la exporturile de petrol din Kazahstan, războiul din Orientul Mijlociu și nivelul foarte scăzut al Dunării au dat peste cap livrările de motorină, conform Realitatea PLUS.

În plus, premierul a avertizat că, dacă nivelul Nistrului va continua să scadă, Chișinăul riscă să rămână fără apă potabilă, deoarece stația de captare nu mai poate funcționa sub un anumit nivel al râului. Guvernul susține că măsurile sunt preventive și încearcă să evite o criză majoră a carburanților și a alimentării cu apă.

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