Liberalii constănțeni salută oficial desemnarea lui Adrian Veștea ca premier

Publicat 14 iun. 2026, 16:11 Sursă realitatea.net

Liberalii de la malul mării reacționează imediat după anunțul momentului pe scena politică. Filiala județeană PNL Constanța a transmis prima poziție oficială în urma deciziei de desemnare a lui Adrian Veștea pentru fotoliul de prim-ministru, semnalând susținerea echipei locale pentru noul șef al Executivului.

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