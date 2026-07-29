Sorin Muncaciu (deputat AUR): „Nu medicii mint! Sistemul sanitar este cel care strigă de ani de zile după ajutor”

Deputatul AUR Sorin Muncaciu respinge afirmațiile premierului Ilie Bolojan potrivit cărora protestele din sănătate s-ar baza pe „minciună și dezinformare”, susținând că nemulțumirile personalului medical sunt generate de probleme reale, cunoscute de ani de zile.

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