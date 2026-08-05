Advertising
Actualitate· 1 min citire
Șapte cățeluși și mama lor, salvați de sub un mal de pământ în Constanța - VIDEO
Pompieri cățeluși
Publicat5 aug. 2026, 12:20
SursăRealitatea.net
Șapte cățeluși și mama lor au fost salvați după ce au rămas captivi sub un mal de pământ. Incidentul s-a produs în timpul unor lucrări pentru montarea unei conducte. Oamenii au auzit scâncetele animalelor și au sunat la 112. Pompierii au intervenit și au scos toate cele opt animale în siguranță.
Citește și
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Constanta și pe Google News