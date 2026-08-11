Gafă uriașă la Radio Caroline: moartea regelui Charles al III-lea, anunțată din greșeală în direct

Publicat 11 aug. 2026, 07:19 Sursă Realitatea.net

Postul britanic Radio Caroline a încălcat regulile de difuzare după ce a anunțat în mod eronat că regele Charles al III-lea a murit, a decis autoritatea de reglementare media Ofcom. Incidentul s-a produs pe 19 mai, în timpul emisiunii „Barry Marsh Show”, când au fost difuzate trei mesaje preînregistrate despre presupusul deces al monarhului. Anunțurile au întrerupt transmisia realizată de la distanță de prezentatorul emisiunii. Postul a difuzat o rectificare și scuze după aproximativ 30 de minute.

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