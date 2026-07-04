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Eroul Angliei, Harry Kane, a celebrat calificarea alături de familie. Imaginile au devenit virale

Harry Kane

Harry Kane

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 4 iul. 2026, 09:43

Harry Kane a fost omul decisiv pentru Anglia în victoria cu 2-1 împotriva RD Congo, reușind ambele goluri care au trimis reprezentativa britanică în faza următoare a Campionatului Mondial.

Prin această dublă, atacantul și-a trecut în cont cel de-al 13-lea gol marcat la turneele finale ale Cupei Mondiale, performanță care îl plasează printre cei mai buni marcatori din istoria competiției, la egalitate cu Just Fontaine.

După fluierul final, Kane a lăsat deoparte atmosfera de pe teren și a oferit un moment emoționant. Fotbalistul s-a îndreptat spre tribune, acolo unde îl așteptau soția sa, Kate, și copiii lor. În fața suporterilor, atacantul și-a îmbrățișat partenera și a sărutat-o, sărbătorind astfel calificarea împreună cu familia.

Potrivit publicației The Sun, imaginile au fost apreciate de fanii prezenți pe stadion și au devenit rapid virale pe rețelele sociale.

Harry Kane și Kate se cunosc încă din copilărie, cei doi crescând în același cartier din Londra și fiind colegi în perioada școlii. Relația lor s-a consolidat de-a lungul anilor, iar fotbalistul a cerut-o în căsătorie în timpul unei vacanțe în Bahamas. Cei doi și-au întemeiat oficial familia în 2019 și au împreună mai mulți copii.

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