Gică Hagi pune tunurile pe Galatasaray: „Au câștigat o cupă europeană cu trei străini”

Gică Hagi a transmis un mesaj direct către conducerea lui Galatasaray, clubul la care a scris una dintre cele mai importante pagini din cariera sa. Fostul mare internațional român consideră că formația turcă s-a îndepărtat de modelul care i-a adus cele mai mari performanțe și ar trebui să acorde mai multă atenție jucătorilor formați în propria academie.
Hagi a făcut referire la echipa care a cucerit Cupa UEFA în 2000, într-o perioadă în care Galatasaray se baza în mare măsură pe fotbaliști turci. În acea formație se regăseau nume importante precum Bülent Korkmaz, Okan Buruk, Arif Erdem, Hakan Șükür și Hakan Șaș, alături de Hagi, Gică Popescu și portarul Claudio Taffarel.
În opinia fostului fotbalist, strategia actuală a clubului este foarte diferită. Galatasaray a investit masiv în jucători străini, în încercarea de a obține rapid performanțe și trofee, însă Hagi consideră că această abordare nu reprezintă neapărat soluția pentru viitor.
„Regele” le-a transmis oficialilor turci că ar trebui să investească mai mult în academie și să ofere oportunități jucătorilor locali.
Hagi consideră că dezvoltarea fotbaliștilor crescuți în propriul sistem reprezintă una dintre cele mai importante direcții pentru un club care își dorește performanță pe termen lung. El a dat drept exemplu chiar perioada de glorie a lui Galatasaray, când echipa reușea să concureze la cel mai înalt nivel european având un nucleu important de jucători turci.
În ultimii ani, Galatasaray a cheltuit sume considerabile pe transferuri. Clubul din Istanbul a investit aproximativ 300 de milioane de euro în achiziții în ultimele cinci sezoane, fără ca în această sumă să fie incluse salariile, bonusurile și comisioanele agenților.
Una dintre cele mai spectaculoase mutări a fost transferul lui Victor Osimhen de la Napoli. În vara lui 2025, Galatasaray a plătit 75 de milioane de euro pentru atacantul nigerian, stabilind un nou record pentru fotbalul turc.
Hagi consideră însă că investițiile nu ar trebui să se concentreze exclusiv pe transferuri costisitoare. În opinia sa, academiile trebuie să reprezinte baza proiectului, iar cluburile care investesc în formarea tinerilor își pot asigura astfel viitorul.
Mesajul fostului mare jucător vine din perspectiva experienței pe care a acumulat-o atât ca fotbalist, cât și ca antrenor și manager. Hagi a pus în repetate rânduri accent pe dezvoltarea tinerilor și pe formarea jucătorilor în propriul sistem.
Pentru Galatasaray, recomandarea este una venită de la un om care cunoaște foarte bine clubul și fotbalul turc. Hagi a evoluat timp de cinci ani la Istanbul și a cucerit alături de echipă numeroase trofee, inclusiv Cupa UEFA în 2000.
Acum, fostul star român consideră că Galatasaray trebuie să privească din nou către academie și către jucătorii locali dacă vrea să construiască o echipă puternică și competitivă pe termen lung.