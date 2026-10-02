Doi adolescenți de 14 și 15 ani, căutați de polițiști în Constanța. Au plecat dintr-un centru de plasament

Poliția a fost sesizată în noaptea de 27 septembrie, în jurul orei 00:30, iar oamenii legii desfășoară verificări pentru găsirea celor doi minori.
Doi adolescenți, un băiat de 14 ani și o fată de 15 ani, sunt căutați de polițiști în municipiul Constanța, după ce au plecat voluntar dintr-un centru de plasament și nu au mai revenit.
Cei doi au plecat în aceeași zi
Polițiștii Secției 2 din Constanța au fost anunțați cu privire la dispariția adolescenților după ce aceștia au părăsit centrul de plasament în cursul zilei de 27 septembrie. Până la momentul sesizării, cei doi nu reveniseră la centru.
Este vorba despre Abdula Ibram Alexandru, în vârstă de 14 ani, și Ambroze Ana Maria, de 15 ani.
Semnalmentele celor doi minori
Potrivit informațiilor transmise de polițiști, băiatul are aproximativ 1,57 metri înălțime și 52 de kilograme. Are ochii căprui și părul închis la culoare.
Fata are, de asemenea, aproximativ 1,57 metri înălțime și cântărește în jur de 61 de kilograme. Are ochii căprui și părul șaten.
Polițiștii cer ajutorul populației
Oamenii legii continuă verificările pentru identificarea și găsirea celor doi adolescenți. Orice informație care poate ajuta la stabilirea locului în care se află aceștia poate fi transmisă autorităților.
Persoanele care îi văd sau dețin informații relevante sunt rugate să apeleze de urgență numărul 112 și să ofere polițiștilor cât mai multe detalii.