Arme și aproximativ 16.500 de proiectile, descoperite în locuința unui bărbat din Constanța

Polițiștii au descoperit în Constanța 24 de arme neletale și aproximativ 16.500 de proiectile. Bărbatul nu era autorizat să dețină arme și muniții.
Polițiștii din Constanța au descoperit 24 de arme neletale și aproximativ 16.500 de proiectile metalice în locuința unui bărbat din municipiu, suspectat de încălcarea regimului armelor și munițiilor.
Verificările au fost efectuate la 1 octombrie de polițiștii Serviciului de Investigare a Infracționalității de Mediu din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța.
24 de arme neletale, găsite în locuința bărbatului
Potrivit polițiștilor, verificările au pornit după ce bărbatul ar fi oferit spre vânzare, pe o platformă de comerț online, o armă neletală supusă autorizării.
În urma cercetărilor, polițiștii s-au deplasat la domiciliul acestuia, unde au identificat:
Bunurile au fost ridicate de polițiști și urmează să fie supuse unor constatări criminalistice și balistice.
Bărbatul nu era autorizat să dețină arme și muniții
În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au stabilit că persoana vizată nu deținea calitatea de deținător autorizat de arme și muniții.
Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili toate împrejurările în care armele și proiectilele au ajuns în posesia bărbatului.
Dosar penal pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor
În acest caz a fost întocmit un dosar de cercetare penală pentru infracțiunea de nerespectare a regimului armelor și munițiilor.
Cercetările sunt continuate, iar armele și celelalte bunuri ridicate urmează să fie analizate din punct de vedere criminalistic și balistic.
Acțiunea polițiștilor a beneficiat de sprijinul Direcției Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.
Percheziții și controale privind armele în județul Constanța
Polițiștii constănțeni desfășoară periodic acțiuni pentru verificarea respectării legislației privind regimul armelor și munițiilor.
Într-un caz anterior, polițiștii au descoperit, în urma unei percheziții efectuate în comuna Lumina, mai multe arme și aproximativ 1.500 de proiectile pentru arme cu aer comprimat.
Autoritățile atrag atenția că deținerea și folosirea armelor și munițiilor sunt reglementate prin legislația specifică, iar persoanele care dețin astfel de obiecte trebuie să respecte condițiile prevăzute de lege.