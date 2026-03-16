Parlamentarii AUR din Constanța cer modificări la bugetul pe 2026: „Banii trebuie să ajungă la oameni și la dezvoltarea Dobrogei”

Parlamentul României a început în această săptămână dezbaterile asupra proiectului legii bugetului de stat pentru anul 2026, unul dintre cele mai importante acte normative ale anului. Deputații și senatorii analizează documentul în comisiile de specialitate, urmând ca votul final să aibă loc în plenul reunit al Parlamentului în zilele următoare.

Potrivit calendarului stabilit de conducerea Parlamentului, parlamentarii au avut termen până luni la ora 13:00 pentru depunerea amendamentelor, după care proiectul a intrat în dezbaterea comisiilor de specialitate, unde sunt analizate propunerile venite din partea tuturor grupurilor parlamentare.

În acest context, parlamentarii AUR din Constanța au anunțat că vor susține amendamente menite să redirecționeze fonduri către investiții reale în infrastructură, dezvoltarea portului Constanța, sprijin pentru mediul de afaceri local și proiecte dedicate comunităților din Dobrogea.

( Deputații AUR de Constanța Titus Păunescu și Cosmin Hristu)

Reprezentanții AUR au transmis că bugetul trebuie să reflecte nevoile reale ale românilor și să prioritizeze investițiile care pot genera dezvoltare economică, locuri de muncă și stabilitate pentru familii. În opinia lor, multe dintre alocările actuale sunt insuficiente sau prost direcționate, motiv pentru care grupul parlamentar va susține modificări care să crească finanțarea pentru infrastructură, transport și proiecte locale.

Parlamentarii formațiunii au subliniat că județul Constanța are un rol strategic pentru economia României, prin port, turism și infrastructură energetică, iar aceste domenii trebuie susținute prin alocări bugetare consistente.

Dezbaterea bugetului pentru 2026 are loc într-un climat politic tensionat, în contextul în care partidele parlamentare pregătesc numeroase amendamente și negocieri privind forma finală a documentului financiar al statului.

Votul final asupra legii bugetului de stat și a bugetului asigurărilor sociale este programat în plenul reunit al Parlamentului în această săptămână, după finalizarea raportului comisiilor de specialitate.