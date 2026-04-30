Scandal în Guvern: Oana Gheorghiu acuză PSD că blochează reforma companiilor de stat

Vicepremierul Oana Gheorghiu a lansat un atac dur la adresa Partidul Social Democrat, pe care îl acuză că frânează intenționat reformele din companiile de stat pentru a-și păstra influența și avantajele politice.

Într-un mesaj publicat după șase luni de mandat, aceasta susține că eforturile de eficientizare a sistemului au fost întâmpinate cu rezistență, întârzieri și lipsă de cooperare, în special din partea unor reprezentanți ai PSD.

„Am intrat în Guvern cu convingerea că România poate mai mult. Am început să analizăm în detaliu modul în care funcționează companiile de stat, să cerem documente și să înțelegem mecanismele din spate. Din păcate, am descoperit un sistem construit să protejeze incompetența și să răsplătească loialitatea politică”, a transmis Gheorghiu.

Vicepremierul a explicat că un proiect-pilot a fost deja lansat pentru evaluarea a 22 de companii, însă demersurile au fost întâmpinate de blocaje, refuzuri de colaborare și chiar informații contradictorii.

Ea a criticat și reacția PSD în legătură cu propunerile de reformă, menționând că unele inițiative discutate inclusiv cu vicepremierul social-democrat Marian Neacșu nu au primit niciun răspuns oficial ulterior.

În același timp, Gheorghiu a evidențiat diferențele majore dintre companiile de stat listate la bursă și cele nelistate. Potrivit acesteia, cele nelistate au acumulat pierderi de aproximativ 14 miliarde de lei, în timp ce companiile listate au adus venituri de circa 8 miliarde de lei la buget într-un singur an.

Vicepremierul a acuzat PSD și de ipocrizie în discursul public privind listarea companiilor la bursă.

„Sub sloganul ‘nu ne vindem țara’ se ascunde, de fapt, dorința de a păstra controlul și de a ține oamenii departe de informații. Aceiași oameni care critică listarea au făcut acest lucru de mai multe ori când erau la putere”, a mai afirmat Oana Gheorghiu.

Declarațiile vin într-un moment tensionat în interiorul coaliției, în care reformele din sectorul companiilor de stat devin un nou punct major de dispută politică.