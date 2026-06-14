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Actualitate· 2 min citire
Tragedie în stațiunea Mamaia: un bărbat de 56 de ani și-a pierdut viața după ce s-a înecat în mare
Bărbat mort în Marea Neagră
Publicat14 iun. 2026, 16:17
Sursărealitatea.net
Un bărbat în vârstă de 56 de ani a murit după ce a fost scos inconștient din apele Mării Negre. În ciuda eforturilor depuse de echipajele medicale, victima nu a mai putut fi salvată.
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